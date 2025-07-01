Психолог объяснила, насколько важно в браке хвалить друг друга

01 июля 2025, 12:19

Психолог Сальникова: похвала друг друга в браке показывает значимость и нужность

Фото: iStock/David-Prado

В РПЦ объяснили, что мужчины смотрят телевизор и пьют пиво из-за «пилящих» жён. Протоиерей Кирилл Иванов считает, что супругов дома не ценят и не хвалят, поэтому они обижаются и перестают стараться.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что похвала, действительно, порой играет ключевую роль в отношениях, потому что для большинства людей она очень важна.





«У нас в обществе принято ставить оценки, говорить, что плохо, а что хорошо. В крайности впадать не надо, но так или иначе мы все ждем, когда выполняем дело, обратную эмоциональную связь. Когда мужчины дарят цветы, они получают от женщин обратную связь в виде восхищенных глаз и эмоций, ради которых и стараются», — пояснила эксперт.

«После нескольких лет семейной жизни все как будто само собой происходит. Но похвала должна быть, только не наигранной, не детской, а именно за то, что вы цените в партнере. Например, за зарабатывание денег, за уборку дома. В каких-то таких ежедневных моментах стоит хвалить», — посоветовала психолог.