19 февраля 2026, 12:08

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник дает возможность школьникам проявить внимание к своим друзьям. В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим, как поздравить одноклассников, что подарить и какие мероприятия можно организовать.





Содержание Подарки для мальчиков по возрастам Мероприятия в классе

Подарки для мальчиков по возрастам

Младшие классы (1-4 классы)

Наборы для творчества: это могут быть раскраски, наборы для рисования или конструкторы. Такие подарки развивают творческие способности и позволяют детям создавать что-то своими руками. Выберите набор с интересными темами, например, супергероями или животными;

Спортивные игрушки: мальчики в младших классах любят активные игры. Мячики, скакалки или наборы для мини-футбола будут отличными подарками. Такие игрушки способствуют физическому развитию и активному отдыху на свежем воздухе;

Книги с увлекательными историями: подберите книги с яркими иллюстрациями и интересными сюжетами. Это может быть серия о приключениях, комиксы или научно-популярные. Чтение развивает воображение и обогащает словарный запас.

Фото: iStock/Canetti

Средние классы (5-8 классы)

Настольные игры: они не только развлекают, но и сближают друзей. Выбирайте те, в которые можно играть в компании, например, «Монополию», «Диксит» или «Уно». Это отличный способ провести время вместе;

Подарочные сертификаты: в магазины с игрушками, спортивной одеждой или книгами. Позвольте однокласснику выбрать то, что ему действительно нравится;

Оригинальные кружки или футболки: яркие кружки с забавными надписями или дизайном, а также футболки с любимыми героями или группами всегда будут востребованы. Такие вещи помогают выразить индивидуальность и стиль.

Фото: iStock/VladOrlov

Старшие классы (9-11 классы)

Гаджеты и аксессуары: наушники, чехлы для телефонов или портативные зарядные устройства — это полезные вещи, которые всегда пригодятся. Выбирайте стильные и функциональные аксессуары, которые подойдут к устройствам ваших одноклассников;

Книги по интересам: подберите книги в жанрах, которые интересуют вашего друга. Это может быть научная фантастика, мотивационная литература или художественная проза. Хорошая книга всегда станет отличным подарком;

Билеты на мероприятия: билеты на концерты, выставки или спортивные соревнования — это возможность провести время вместе и создать незабываемые воспоминания. Убедитесь, что мероприятие соответствует интересам вашего одноклассника.

Мероприятия в классе

Чаепитие

Каждый ученик может принести что-то вкусное: печенье, пирожные или фрукты. Это позволит каждому почувствовать себя частью общего праздника;

Украсьте класс тематическими атрибутами: флажками, шариками и плакатами с поздравлениями. Это создаст атмосферу праздника и радости.

Фото: iStock/Svetlana Dyachkova

Конкурсы и игры

Викторина на тему военной истории: подготовьте вопросы о значимых событиях и личностях. Это не только развлекательно, но и познавательно;

Спортивные соревнования: эстафеты, игры на свежем воздухе поднимут настроение и помогут ребятам проявить свои физические способности;

Конкурс на лучшее поздравление: пусть каждый подготовит короткое выступление или стихотворение. Это поможет развить уверенность в себе и навыки публичного выступления.

Творческие задания