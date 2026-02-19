Достижения.рф

Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны

РИА Новости: мошенники начали звонить россиянам на стационарные телефоны
Фото: iStock/rarrarorro

Россияне жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны. Об этом пишет РИА Новости.



Злоумышленники пытаются обмануть людей, предлагая «продлить договор» на услуги связи и домашнего интернета. Россиянам посоветовали обращаться напрямую к оператору для получения точной информации.

Ранее сообщалось, что аферисты начали использовать фейковые агентства знакомств, чтобы выманивать у граждан личные данные и деньги. Зачастую мошенники «проверяют» абонентов в возрасте 40–50 лет. Если человек проявляет интерес, то преступники начинают подробно расспрашивать о предпочтениях. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0