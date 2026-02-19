Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Россияне жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники пытаются обмануть людей, предлагая «продлить договор» на услуги связи и домашнего интернета. Россиянам посоветовали обращаться напрямую к оператору для получения точной информации.
Ранее сообщалось, что аферисты начали использовать фейковые агентства знакомств, чтобы выманивать у граждан личные данные и деньги. Зачастую мошенники «проверяют» абонентов в возрасте 40–50 лет. Если человек проявляет интерес, то преступники начинают подробно расспрашивать о предпочтениях. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
