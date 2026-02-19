«Жесткая реальность»: Психолог раскрыла, как пережить депрессивный февраль

19 февраля 2026, 09:58

Психолог Еременко: встречи с друзьями помогут пережить депрессивный февраль

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

В феврале люди часто сталкиваются с острым чувством одиночества после ярких январских праздников. Последний зимний месяц является самым трудным и депрессивным. Об этом рассказала клинический психолог Анжелика Ерёменко.





По ее словам, эффект «опустошённой сцены», нехватка солнечного света и социальное давление в феврале у многих вызывают ощущение одиночества даже у тех, кто был с семьёй и друзьями.





«После яркой, хотя и напряженной, предпраздничной суеты и относительно расслабленного января наступает жёсткая реальность. Ёлка выброшена, подарки забыты, а до весны ещё далеко. Дни хоть и прибавляются, но незаметно. Погода чаще всего мрачная. Это создаёт идеальный "коктейль" для упадка сил», — рассказала Еременко в разговоре с Life.ru.