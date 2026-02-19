«Жесткая реальность»: Психолог раскрыла, как пережить депрессивный февраль
В феврале люди часто сталкиваются с острым чувством одиночества после ярких январских праздников. Последний зимний месяц является самым трудным и депрессивным. Об этом рассказала клинический психолог Анжелика Ерёменко.
По ее словам, эффект «опустошённой сцены», нехватка солнечного света и социальное давление в феврале у многих вызывают ощущение одиночества даже у тех, кто был с семьёй и друзьями.
«После яркой, хотя и напряженной, предпраздничной суеты и относительно расслабленного января наступает жёсткая реальность. Ёлка выброшена, подарки забыты, а до весны ещё далеко. Дни хоть и прибавляются, но незаметно. Погода чаще всего мрачная. Это создаёт идеальный "коктейль" для упадка сил», — рассказала Еременко в разговоре с Life.ru.
Чтобы окончательно не скатиться в уныние, психолог посоветовала признать чувство опустошения и не сражаться с ним. Можно создать «якоря» в ожидании весны, то есть небольшие, но приятные события, которые будут радовать. В этот период важно позаботиться о своем теле, например сходить в спа или на массаж, а также поддерживать легкую активность.
Кроме того, Еременко порекомендовала заняться рукоделием или медитативными практиками. Обязательно нужно общаться с друзьями, делиться с ними своими переживаниями и регулярно встречаться, чтобы вместе попить кофе или просто прогуляться, заключила психолог.