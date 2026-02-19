«Ледниковый период»: Россиянам рассказали, ждать ли новых снегопадов
Синоптик Тишковец: интенсивных снегопадов до конца зимы больше не ожидается
Москва оказалась под воздействием мощного снежного циклона «Валли». По оценкам синоптиков, этот циклон стал самым интенсивным за текущий зимний период. Утром 19 февраля высота сугробов в городе увеличилась на 6–7 сантиметров.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о перспективах осадков до конца месяца.
«Снегопад будет, а такой интенсивности больше не ожидается. И ледниковый период больше не ожидается. Он закончился», — отметил он.Из-за обильных осадков дорожная ситуация в столице осложнилась: уровень пробок поднялся до 8 баллов. В департаменте транспорта Москвы предупредили о сложной дорожной обстановке в первой половине дня 19 февраля. Водителям рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальные службы оперативнее справились с последствиями стихии.
Накануне стало известно, когда в Центральной России наступит весна.