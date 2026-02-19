Достижения.рф

«Ледниковый период»: Россиянам рассказали, ждать ли новых снегопадов

Синоптик Тишковец: интенсивных снегопадов до конца зимы больше не ожидается
Фото: Istock/ElenaBelozorova

Москва оказалась под воздействием мощного снежного циклона «Валли». По оценкам синоптиков, этот циклон стал самым интенсивным за текущий зимний период. Утром 19 февраля высота сугробов в городе увеличилась на 6–7 сантиметров.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о перспективах осадков до конца месяца.

«Снегопад будет, а такой интенсивности больше не ожидается. И ледниковый период больше не ожидается. Он закончился», — отметил он.
Из-за обильных осадков дорожная ситуация в столице осложнилась: уровень пробок поднялся до 8 баллов. В департаменте транспорта Москвы предупредили о сложной дорожной обстановке в первой половине дня 19 февраля. Водителям рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальные службы оперативнее справились с последствиями стихии.

Накануне стало известно, когда в Центральной России наступит весна.
Ольга Щелокова

