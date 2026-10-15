15 октября 2026, 12:57

Фото: iStock/mohd izzuan

Иерархия помогает распределять роли, обязанности и ответственность между людьми, группами или элементами одной системы. С этим понятием человек сталкивается в семье, школе, компании, государстве и цифровой среде. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что означает слово «иерархия» Зачем нужна иерархия Иерархия в обществе, или социальная иерархия Иерархия на работе Какие виды иерархии существуют Чем иерархия отличается от равенства Примеры иерархии в повседневной жизни Почему важно понимать иерархию

Что означает слово «иерархия»

Зачем нужна иерархия

Иерархия в обществе, или социальная иерархия

Фото: iStock/Midnight Studio

Иерархия на работе

Какие виды иерархии существуют

Чем иерархия отличается от равенства

Примеры иерархии в повседневной жизни

Фото: iStock/tadamichi

Почему важно понимать иерархию