Психолог объяснила, как защитить детей от опасного контента в Интернете
Родителям стоит изучать потенциально опасный интернет-контент вместе с детьми и обсуждать увиденное без осуждения. Защита от цифровых угроз начинается с доверительных отношений в семье, рассказала «Вечернему Санкт-Петербургу» семейный психолог Светлана Ладейщикова.
ВЦИОМ опубликовал экспертно-аналитический доклад о безопасности несовершеннолетних в интернете. В 2025 году жертвами IT-преступников стали более 13 тысяч россиян младше 18 лет. Число преступлений с использованием сетевых технологий, совершённых самими несовершеннолетними, за три года выросло с 4,8 тысячи до 8,8 тысячи. Наибольшему риску подвержены подростки 13–15 лет.
При этом полностью оградить ребёнка от опасного контента с помощью запретов и ограничений не получится. По словам Ладейщиковой, дети младше девяти лет обычно легче принимают родительские правила. Однако в подростковом возрасте ситуация меняется: ребёнку важно доказать самостоятельность, отдалиться от родителей и самому решать, что ему интересно.
«Подросток — это уже другой человек. В этот период психического развития ребенку необходимо доказать, что он сам по себе и лучше знает, что ему нужно. Ему важно в принципе обесценить родителей», — отметила она.Психолог считает, что гораздо эффективнее выстраивать доверительные отношения с ребёнком с раннего возраста. Если подросток не боится осуждения, родители могут вместе с ним зайти на интересующий сайт, посмотреть контент и обсудить его. В такой ситуации исчезает часть привлекательности запретного, а у ребёнка появляется возможность задать вопросы и получить объяснения от близких.
Особенно важно, чтобы в семье можно было спокойно говорить на личные темы, в том числе о сексуальности. Если подобные разговоры прежде были под запретом, внезапные попытки родителей обсудить их с подростком могут вызвать у него недоумение и неловкость. Доверие формируется постепенно, поэтому начинать такие разговоры лучше задолго до подросткового возраста.
При этом смущение может испытывать не только ребёнок, но и взрослый. Ладейщикова советует не отталкивать подростка, если разговор оказался сложным, а честно попросить время подумать. Важно дать понять, что вопрос ребёнка не останется без внимания.
«Впрочем, мы не можем быть идеальными. Каждый из нас сам замучен работой, своими переживаниями и проблемами, окружающим миром. Смутиться может каждый. Важно не отталкивать ребенка сразу же. Попросите его просто дать вам время подумать», — подчеркнула психолог.Ещё одна тема, которую психолог призывает не замалчивать, — смерть. По её словам, когда взрослые делают эту тему запретной, у подростков может возникать ощущение таинственности и романтизация. В период эмоциональной нестабильности это особенно опасно: ребёнок может представлять смерть не так, какова она в действительности.
Ладейщикова считает, что говорить о смерти нужно спокойно и доступно, объясняя, что она является частью жизни и связана с окончательной утратой. Важно обсуждать не только само явление, но и то, чего человек лишается, если решает уйти из жизни. Такой разговор помогает подростку увидеть реальность за красивыми или нереалистичными представлениями.
По мнению психолога, полностью исключить столкновение детей с опасным контентом невозможно. Поэтому родителям важно не только устанавливать границы, но и создавать дома атмосферу, в которой ребёнок сможет рассказать о пугающем опыте и попросить помощи, не опасаясь наказания или осуждения.