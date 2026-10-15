Психолог объяснила, как защитить детей от опасного контента в Интернете

15 октября 2026, 10:56

Психолог Ладейщикова: доверие в семье защитит ребенка от цифровых угроз

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Родителям стоит изучать потенциально опасный интернет-контент вместе с детьми и обсуждать увиденное без осуждения. Защита от цифровых угроз начинается с доверительных отношений в семье, рассказала «Вечернему Санкт-Петербургу» семейный психолог Светлана Ладейщикова.





ВЦИОМ опубликовал экспертно-аналитический доклад о безопасности несовершеннолетних в интернете. В 2025 году жертвами IT-преступников стали более 13 тысяч россиян младше 18 лет. Число преступлений с использованием сетевых технологий, совершённых самими несовершеннолетними, за три года выросло с 4,8 тысячи до 8,8 тысячи. Наибольшему риску подвержены подростки 13–15 лет.



При этом полностью оградить ребёнка от опасного контента с помощью запретов и ограничений не получится. По словам Ладейщиковой, дети младше девяти лет обычно легче принимают родительские правила. Однако в подростковом возрасте ситуация меняется: ребёнку важно доказать самостоятельность, отдалиться от родителей и самому решать, что ему интересно.

«Подросток — это уже другой человек. В этот период психического развития ребенку необходимо доказать, что он сам по себе и лучше знает, что ему нужно. Ему важно в принципе обесценить родителей», — отметила она.

«Впрочем, мы не можем быть идеальными. Каждый из нас сам замучен работой, своими переживаниями и проблемами, окружающим миром. Смутиться может каждый. Важно не отталкивать ребенка сразу же. Попросите его просто дать вам время подумать», — подчеркнула психолог.