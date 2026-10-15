Россиян приглашают к участию в проектах платформы «Россия — страна возможностей»
Видео платформы «Россия — страна возможностей»
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» приглашает к участию в своих проектах и конкурсах. Она была создана по инициативе Владимира Путина в 2018 году, чтобы дать каждому равные шансы на свое развитие независимо от места жительства, работы и семьи.
За восемь лет платформа объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Это открытая площадка, где школьники, студенты, профильные специалисты, предприниматели, управленцы и волонтеры знакомятся, обмениваются опытом и находят единомышленников. Наблюдательный совет платформы возглавляет президент.
Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах поможет поступить в вуз, пройти стажировку, найти работу, продвинуться в карьере или получить наставника. Сегодня на платформе есть проекты для людей разных возрастов и интересов.
Внутри платформы работает «Мастерская управления „Сенеж“», где учатся участники проектов и конкурсов, активная молодежь, управленцы и госслужащие. Там же проходят крупные форумы, включая «Территорию смыслов». На базе ведущих вузов страны открыты Центры компетенций: студенты проходят диагностику навыков, получают инструменты для их развития и могут подтвердить их на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Офисы платформы действуют в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Там оборудованы лектории, информационные центры и зоны для совместной работы, дающие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для роста.
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