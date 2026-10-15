Россиян приглашают к участию в проектах платформы «Россия — страна возможностей»

15 октября 2026, 10:36

Видео платформы «Россия — страна возможностей»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» приглашает к участию в своих проектах и конкурсах. Она была создана по инициативе Владимира Путина в 2018 году, чтобы дать каждому равные шансы на свое развитие независимо от места жительства, работы и семьи.