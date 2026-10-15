Врач Комогорцева предупредила об опасности слишком мощных бьюти-гаджетов
Врач-косметолог, дерматолог Александра Комогорцева предупредила, что чрезмерно интенсивное использование домашних аппаратов для ухода способно ухудшить состояние кожи. Попытки усилить эффект за счет мощности, длительности процедуры или частоты сеансов приводят к раздражению и воспалениям.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что пациенты часто выбирают LED-маски, световые патчи, микротоковые приборы и многофункциональные гаджеты. Многие рассчитывают с помощью одного устройства избавиться от высыпаний, улучшить цвет лица, сделать контур четче и сократить морщины.
Проблемы начинаются, когда человек не замечает быстрого результата и решает увеличить нагрузку на кожу. Комогорцева рассказала о пациенте, который почти постоянно носил световые патчи для борьбы с воспалениями. Вместо улучшения он столкнулся с ростом числа высыпаний.
Еще один пациент повысил интенсивность работы домашнего аппарата, надеясь сделать кожу плотнее. В итоге ему пришлось восстанавливать поврежденный защитный барьер. Среди последствий врач назвала покраснение, шелушение и воспалительные элементы.
Косметолог подчеркнула, что домашние устройства могут дополнять основной уход, однако перед их применением важно определить конкретную цель. Ощущение свежести сразу после процедуры не доказывает, что прибор устранил источник проблемы.
Комогорцева привела в пример попытки убрать микротоками мешки под глазами. Такой дефект иногда связан с выпячиванием жировой ткани, поэтому домашний гаджет не изменит анатомические особенности.
С осторожностью следует подходить к самостоятельному лечению акне, устойчивой пигментации и сосудистых проявлений. Световой режим или другая функция аппарата не помогут без диагностики установить причину кожных изменений и подобрать подходящую терапию.
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