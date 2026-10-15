Врач Комогорцева предупредила об опасности слишком мощных бьюти-гаджетов

15 октября 2026, 09:50

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Врач-косметолог, дерматолог Александра Комогорцева предупредила, что чрезмерно интенсивное использование домашних аппаратов для ухода способно ухудшить состояние кожи. Попытки усилить эффект за счет мощности, длительности процедуры или частоты сеансов приводят к раздражению и воспалениям.