«Игла в позвоночнике»: Врач рассказала, как на самом деле проходит донация костного мозга

16 апреля 2026, 10:47

Врач Тен: донация костного мозга проводится из тазовой кости

Страх стать инвалидом после забора костного мозга — один из самых живучих мифов. Однако реальная процедура чаще всего напоминает сдачу крови через аппарат, а игла даже не касается спинного мозга.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько времени занимает донация и как быстро донор возвращается к обычной жизни.





«Самый распространённый вредный миф: "Мне проткнут позвоночник, и я останусь парализованным". Это неправда. Забор проводится из тазовой кости, чуть выше копчика. Никакого отношения к спинному мозгу процедура не имеет», — уточнила она.

«Кровь из вены одной руки идёт в аппарат, он отфильтровывает нужные клетки, а всё остальное возвращает в другую руку. Процедура длится 5–6 часов — можно смотреть фильм или читать. При классическом заборе под наркозом врач делает несколько проколов тонкой иглой в тазовую кость и забирает 200–300 мл жидкого костного мозга — это 3–5% от всего объёма», — отметила Тен.

«Максимум дискомфорт — синяк и небольшая ноющая боль, которую снимает ибупрофен», — рассказала врач.