Жителей Московской области приглашают стать донорами крови
Московский областной центр крови опубликовал данные донорского светофора на 15 апреля 2026 года. Служба крови региона работает исходя из потребностей больниц и числа пациентов, нуждающихся в переливании, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова отметила, что светофор сейчас горит зелёным, что означает достаточный запас крови. Это стало возможным благодаря активной позиции доноров, чья помощь позволяет врачам ежедневно спасать пациентов.
«Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови. Приглашаем посетить Московский областной центр крови, чтобы сохранить приятную традицию наличия достаточных запасов донорской крови», — подчеркнула она.График работы пунктов приёма:
- Московский областной центр крови (Москва, ул. Металлургов, 37А) — ежедневно с 8:00 до 14:00.
- отделения в Подольске (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, 13/5) — по будням с 8:00 до 13:00.
- отделения в Щёлкове (ул. Новая Фабрика, 8) и Воскресенске (Больничный проезд, 5) — с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00.
- отделение в Наро-Фоминске (ул. Школьная, 1) — со вторника по пятницу с 8:00 до 13:00.
Также можно сдать кровь на выездных акциях, которые проходят с 9:00 до 12:00. Ближайшая состоится 17 апреля в Сергиевом Посаде по адресу: Общественная палата округа, 1-я Рыбная, д. 3. Запись ведётся на сайте, также работает специальный чат для доноров Сергиева Посада. Следить за графиком выездных акций можно на платформе донорского движения Подмосковья.