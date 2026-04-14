Сотрудники «Мострансавто» сдали на донорской акции более 15 литров крови

Свыше 15,3 литра крови сдали сотрудники компании-перевозчика «Мострансавто» на донорской акции «Маршруты к сердцу». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Мобильный пункт сдачи крови открыли в центральном офисе компании. К акции присоединились как рядовые сотрудники, так и руководство, включая генерального директора «Мострансавто» Андрея Майорова.





«Все доноры получили положенную выплату на питание и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и на дополнительный день отдыха», — говорится в сообщении.