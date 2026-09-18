Игорь Бутман: важно, чтобы голосование проходило честно и прозрачно
Артист Игорь Бутман оценил работу Центра общественного наблюдения на выборах
Джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бутман посетил Центр общественного наблюдения и рассказал о своих впечатлениях от организации контроля за ходом голосования.
Для артиста это первый опыт посещения такого центра. Бутман отметил масштаб работы и техническое оснащение системы общественного наблюдения. По его словам, особенно важно, что на избирательных участках установлены камеры, позволяющие следить за происходящим и при необходимости оперативно реагировать на возможные нарушения.
«Прежде всего скажу, что поражает масштаб, техническое обеспечение», — отметил музыкант.Бутман подчеркнул, что общественный контроль необходим для прозрачности избирательного процесса. По его мнению, возможность наблюдать за происходящим на участках помогает снизить количество сомнений и спекуляций вокруг подсчета голосов и проведения выборов.
«Важно понимать, что голосование идет честно и прозрачно, чтобы не было сомнений и спекуляций, что кто-то что-то не так посчитал», — сказал народный артист.Он также отметил, что сама работа избирательных участков организована таким образом, чтобы обеспечить контроль за процессом голосования.
Сам Бутман уже принял участие в выборах и проголосовал на своем избирательном участке. Музыкант подчеркнул, что считает участие в голосовании проявлением гражданской позиции и личной ответственности.
«Каждый голос учитывается и имеет значение. Это гражданская позиция и ответственность», — заявил Игорь Бутман.