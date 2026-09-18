Игорь Бутман: важно, чтобы голосование проходило честно и прозрачно

18 сентября 2026, 16:26

Артист Игорь Бутман оценил работу Центра общественного наблюдения на выборах

оригинал Игорь Бутман (Фото: Радио 1)

Джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бутман посетил Центр общественного наблюдения и рассказал о своих впечатлениях от организации контроля за ходом голосования.





Для артиста это первый опыт посещения такого центра. Бутман отметил масштаб работы и техническое оснащение системы общественного наблюдения. По его словам, особенно важно, что на избирательных участках установлены камеры, позволяющие следить за происходящим и при необходимости оперативно реагировать на возможные нарушения.





«Прежде всего скажу, что поражает масштаб, техническое обеспечение», — отметил музыкант.

«Важно понимать, что голосование идет честно и прозрачно, чтобы не было сомнений и спекуляций, что кто-то что-то не так посчитал», — сказал народный артист.

«Каждый голос учитывается и имеет значение. Это гражданская позиция и ответственность», — заявил Игорь Бутман.