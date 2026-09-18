Баскетболист Саврасенко посетил подмосковный Центр общественного наблюдения
Чемпион Европы 2007 года, трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Греции, заслуженный мастер спорта России баскетболист Алексей Саврасенко осмотрел Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Спортсмен рассказал, что впервые посетил Центр наблюдения, и увиденное его впечатлило.
«Для меня провели экскурсию. Очень интересно было узнать, как это делается изнутри, познавательно. Техническое оснащение здесь замечательное! И люди работает с полной отдачей. Очень приятно, что много молодых ребят — наблюдателей, волонтёров», — сказал Саврасенко.Он также рассказал, что уже проголосовал, и призвал всех остальных сделать это.
«Если мы хотим жить в сильной и свободной стране, обязательно надо проголосовать», — подчеркнул Саврасенко.В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.