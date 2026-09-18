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Более 13% избирателей Московской области уже проголосовали

Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 13,63%
Фото: Istock / MarianVejcik

По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила 13,63%. Такие данные учитывают как голосование непосредственно на избирательных участках, так и участие жителей региона через дистанционное электронное голосование. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.



На избирательных участках свой голос успели отдать 7,61% избирателей. Жители Подмосковья, выбравшие дистанционный формат, проявили более высокую активность: доля проголосовавших с помощью ДЭГ составила 58,30%.

Таким образом, показатели заметно различаются в зависимости от способа голосования. При очном посещении участков явка пока находится на уровне 7,61%, тогда как среди зарегистрированных участников дистанционного электронного голосования она превысила 58%.

Голосование продолжается, поэтому итоговые показатели явки будут меняться по мере того, как жители Московской области будут отдавать свои голоса. Окончательные данные станут известны после завершения голосования и подсчета результатов.

Софья Метелева

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