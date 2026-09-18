Более 13% избирателей Московской области уже проголосовали

18 сентября 2026, 16:02

Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 13,63%

Фото: Istock / MarianVejcik

По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила 13,63%. Такие данные учитывают как голосование непосредственно на избирательных участках, так и участие жителей региона через дистанционное электронное голосование. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.