Собянин проголосовал через ДЭГ в первый день выборов в Госдуму
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Государственной думы через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом он написал в своём блоге.
Сергей Семёнович отметил, что отдал голос за будущее России.
«Сегодня — первый день выборов депутатов Государственной думы. По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нём уже приняли участие более 1,8 миллиона избирателей-москвичей. Абсолютное большинство — в удобном и надёжном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве», — заявил глава столицы.Следует отметить, что ранее президент России Владимир Путин тоже проголосовал на выборах в Государственную думу в онлайн-формате.