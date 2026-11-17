17 ноября 2026, 15:47

Врач Филимонова: антибиотики без назначения принимать нельзя

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В России проходит неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Почему бесконтрольный приём антибиотиков приводит к появлению неуязвимых бактерий и как отличить вирусную инфекцию от бактериальной?





Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по первичной медико-санитарной помощи Наталья Филимонова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная причина роста антимикробной резистентности — самолечение. Пациенты начинают принимать антибиотики при первых признаках простуды, хотя ОРВИ и грипп вызывают вирусы, а не бактерии.





«Приём "на всякий случай" не лечит простуду, но убивает полезную микрофлору и тренирует выжившие бактерии, как раз-таки приближая эру супербактерий, которые нечувствительны к антибиотикам — это достаточно частая проблема», — подчеркнула она.

«Домашняя таблетка от температуры без диагноза — это как, так скажем, игра в русскую рулетку. Бесконтрольный приём создаёт идеальные условия для отбора самых стойких и опасных бактерий. Когда пациент прерывает курс при улучшении состояния, выживают самые стойкие бактерии. В следующий раз мы открываем аптечку и видим там антибиотик, который раньше принимали, и от которого осталась парочка таблеток. Мы начинаем принимать, а наши бактерии уже к нему устойчивы», — предупредила Филимонова.