17 ноября 2026, 13:30

Врач Кривцова: если стало больно смотреть на свет, нужна помощь офтальмолога

Фото: iStock/seb_ra

Слезотечение в сочетании с быстрой зрительной утомляемостью в течение дня — частая жалоба пациентов офтальмолога. Парадоксально, но обильные слезы нередко являются признаком сухого глаза: когда слезная пленка нестабильна, железы начинают работать в режиме «аварийного сброса». Вместе с ощущением усталости и жжения это формирует замкнутый круг дискомфорта.





Врач-офтальмолог, рефракционный хирург Ольга Кривцова в беседе с «Радио 1» заявила, что к концу рабочего дня в глазах появляется ощущение песка, контактные линзы хочется снять раньше обычного, а текст на экране на несколько секунд теряет четкость. С такими жалобами сталкиваются и молодые люди.





«Если жжение, ощущение песка или затуманивание зрения возвращаются и мешают работать или читать, стоит записаться на приём. Врач осмотрит веки и поверхность глаза, оценит, насколько устойчивой остается слезная пленка, и при необходимости проверит выработку слезы. На приёме полезно рассказать, когда появляется дискомфорт, какие линзы и капли вы используете и какие лекарства принимаете», — сказала она.

«Если глаз покраснел и болит или стало больно смотреть на свет, нужна срочная офтальмологическая помощь. То же касается внезапного ухудшения зрения. Если покраснение появилось у человека, который носит контактные линзы, их нужно снять и срочно обратиться к врачу: причиной может быть инфекция роговицы», — объяснила Кривцова.