Инфекционист предупредила о смертельно опасных реакциях на антибиотики
Отёк лица, затруднённое дыхание и диарея с кровью могут сигнализировать о жизнеугрожающем состоянии при приёме антибиотиков. Пациенты зачастую воспринимают их как типичные побочные эффекты, заявила в беседе с ТАСС инфекционист Юлия Ермолаева.
Специалист разделила все реакции на антибиотики на три категории. Первая — это предсказуемые побочные эффекты, которые описаны в инструкции к препарату и обычно усиливаются при повышении дозы. Вторая категория — аллергические реакции, представляющие собой сбой в работе иммунной системы: спектр проявлений здесь широк — от незначительной сыпи до тяжёлого анафилактического шока. Третья группа — токсические поражения и отравления, при которых лекарство способно повредить внутренние органы: например, вызвать нарушения в работе печени, костного мозга или спровоцировать сбои сердечного ритма.
Ермолаева особо подчеркнула, что при появлении ряда тревожных симптомов нужно незамедлительно вызывать скорую помощь, не дожидаясь планового визита к врачу. К таким опасным признакам относятся затруднение дыхания, отёк гортани или лица, обширная сыпь в сочетании с высокой температурой, спутанность сознания, тяжёлая диарея с примесью крови, а также резкое снижение объёма выделяемой мочи.
По словам эксперта, на восстановление после приёма антибиотиков может потребоваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Срок зависит как от конкретного препарата, так и от индивидуальных особенностей и состояния здоровья пациента. При этом у здоровых взрослых лёгкие расстройства со стороны желудочно‑кишечного тракта после отмены лекарства зачастую проходят самостоятельно в течение нескольких дней.
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