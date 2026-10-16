Инфекционист предупредила о смертельно опасных реакциях на антибиотики

16 октября 2026, 03:56

Отёк лица может быть признаком смертельно опасной реакции на антибиотики

Фото: iStock/Abu Hanifah

Отёк лица, затруднённое дыхание и диарея с кровью могут сигнализировать о жизнеугрожающем состоянии при приёме антибиотиков. Пациенты зачастую воспринимают их как типичные побочные эффекты, заявила в беседе с ТАСС инфекционист Юлия Ермолаева.