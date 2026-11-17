Врач рассказала, как легче пережить барическое дно 18 ноября
Терапевт Разаренова: метеочувствительным нужно отказаться от эмоциональных видео
Метеозависимым людям легче пережить периоды падения атмосферного давления. Для этого им следует сократить экранное время и потребление тонизирующих напитков.
Терапевт Александра Разаренова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что такая ситуация не означает резкого ухудшения самочувствия у абсолютно всех. Организму свойственно адаптироваться к изменениям окружающей среды, включая атмосферное давление, поэтому некоторые люди не заметят никаких изменений.
«Однако есть метеочувствительные, которые при таких перепадах часто жалуются на боль и тяжесть в голове, головокружение, ощущение усталости, снижение работоспособности и повышение сонливости», — отметила специалист.
По её словам, ряд исследований показывал, что колебания атмосферного давления могут быть фактором, провоцирующим приступы у страдающих мигренью, однако эта ситуация тоже очень индивидуальна. Эксперт добавила, что, по некоторым наблюдениям, подобные погодные изменения негативно влияют и на работу сердечно-сосудистой системы. В то же время нельзя уверенно сказать, что они способны выступать ведущим триггером развития таких патологий, как инсульт или инфаркт, поскольку этиология этих состояний включает большое количество факторов.
«Тем не менее страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим частые выраженные колебания артериального давления в такие дни стоит быть особенно острожными. Также внимательнее к своему здоровью следует отнестись пожилым и в целом всем, кто и ранее замечал у себя взаимосвязь между сменой погодных условий и самочувствием», — посоветовала врач.
Таким пациентам особенно важно высыпаться, регулярно питаться и отказаться от алкоголя, а курящим желательно снизить количество употребляемого никотина. Метеочувствительным людям, по словам Разареновой, важно стараться лишний раз не перевозбуждать нервную систему, поэтому лучше ограничить потребление кофе и других тонизирующих напитков.
«Также советую меньше сидеть у экранов телефонов, особенно за просмотром эмоциональных видео», — добавила терапевт.
Страдающим артериальной гипертонией нужно особенно чётко следовать назначенной терапии и контролировать давление, не допуская высоких значений, отметила врач. Кроме того, при построении планов на день следует ориентироваться на самочувствие: если оно нормальное, можно сохранять привычный темп жизни, а при выраженном недомогании лучше отказаться от сложных задач, требующих высокой концентрации и тяжёлых физических нагрузок. Разаренова заключила, что, если во время погодных колебаний самочувствие ухудшается регулярно, важно пройти обследование и выяснить причины.