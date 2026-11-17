17 ноября 2026, 15:28

Терапевт Разаренова: метеочувствительным нужно отказаться от эмоциональных видео

Фото: iStock/Elena Perova

Метеозависимым людям легче пережить периоды падения атмосферного давления. Для этого им следует сократить экранное время и потребление тонизирующих напитков.





Терапевт Александра Разаренова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что такая ситуация не означает резкого ухудшения самочувствия у абсолютно всех. Организму свойственно адаптироваться к изменениям окружающей среды, включая атмосферное давление, поэтому некоторые люди не заметят никаких изменений.





«Однако есть метеочувствительные, которые при таких перепадах часто жалуются на боль и тяжесть в голове, головокружение, ощущение усталости, снижение работоспособности и повышение сонливости», — отметила специалист.

«Тем не менее страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим частые выраженные колебания артериального давления в такие дни стоит быть особенно острожными. Также внимательнее к своему здоровью следует отнестись пожилым и в целом всем, кто и ранее замечал у себя взаимосвязь между сменой погодных условий и самочувствием», — посоветовала врач.

«Также советую меньше сидеть у экранов телефонов, особенно за просмотром эмоциональных видео», — добавила терапевт.