Игромания — болезнь или слабость? Психотерапевт прокомментировал новый закон об азартных играх

10 октября 2025, 13:25

Психотерапевт Федорович: новый закон об азартных играх не сработает

Фото: Istock/kjekol

Госдума ужесточает борьбу с азартными играми: вводится механизм самозапрета, а реклама должна будет предупреждать о рисках для жизни и здоровья. Но может ли государство законодательно победить игровую зависимость? И что действительно стоит за страстью к игре?





Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что природа игровой зависимости гораздо сложнее, чем кажется.





«Мнение специалистов сильно разнится в этой области. Не очень понятны критерии определение этого состояния, потому что оно носит не физический характер, а психологический», — отметил он.

«Самый главный посыл у человека в любой ситуации заключается в том, что он убежден, что проблема может случиться у кого угодно, кроме него. Даже когда проблема случается, он подозревает, что это не более чем стечение обстоятельств. Ему всего лишь не повезло сегодня, но в следующий раз обязательно повезет», — объяснил Федорович.