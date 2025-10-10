Игромания — болезнь или слабость? Психотерапевт прокомментировал новый закон об азартных играх
Психотерапевт Федорович: новый закон об азартных играх не сработает
Госдума ужесточает борьбу с азартными играми: вводится механизм самозапрета, а реклама должна будет предупреждать о рисках для жизни и здоровья. Но может ли государство законодательно победить игровую зависимость? И что действительно стоит за страстью к игре?
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что природа игровой зависимости гораздо сложнее, чем кажется.
«Мнение специалистов сильно разнится в этой области. Не очень понятны критерии определение этого состояния, потому что оно носит не физический характер, а психологический», — отметил он.
Специалист объяснил, что игроков затягивает не только возможная прибыль, но и специфическая логика, оправдывающая их поведение.
«Самый главный посыл у человека в любой ситуации заключается в том, что он убежден, что проблема может случиться у кого угодно, кроме него. Даже когда проблема случается, он подозревает, что это не более чем стечение обстоятельств. Ему всего лишь не повезло сегодня, но в следующий раз обязательно повезет», — объяснил Федорович.
Говоря о новом механизме самозапрета, психотерапевт усомнился в действительном эффекте, сказав, что по-настоящему решить проблему можно только на системном уровне, а не перекладывая ответственность на самого человека, который уже находится в зависимом состоянии.