Нарколог Холдин развенчал миф о снятии стресса алкоголем
Выпивку принято считать надёжным средством для улучшения настроения и снятия напряжения. Однако на самом деле алкоголь действует на психику противоположным образом. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Эксперт заявил, что этанол, содержащийся в спиртных напитках, нарушает работу нервной системы. Это приводит к снижению настроения и повышению уровня стресса, что чревато развитием тревоги и депрессии.
«Кроме этого, алкоголь препятствует усвоению витамина B1 (тиамина). А дефицит тиамина тоже способствует возникновению чувства беспокойства и страха», — отметил Виталий Холдин.Он добавил, что спиртные напитки также негативно влияют на качество сна.
«Несмотря на первоначальное седативное действие, далее из-за воздействия алкоголя структура сна нарушается, а это, в свою очередь, усиливает чувство усталости и тревожности», — пояснил Холдин.Он подчеркнул, что для сохранения психического здоровья нужно отказаться от алкоголя и курения, придерживаться здорового режима труда и отдыха, обеспечить себе физическую активность, правильно питаться и поддерживать социальные контакты.