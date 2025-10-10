Нарколог Холдин развенчал миф о снятии стресса алкоголем

10 октября 2025, 11:53

оригинал Фото: istockphoto.com/fizkes

Выпивку принято считать надёжным средством для улучшения настроения и снятия напряжения. Однако на самом деле алкоголь действует на психику противоположным образом. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Эксперт заявил, что этанол, содержащийся в спиртных напитках, нарушает работу нервной системы. Это приводит к снижению настроения и повышению уровня стресса, что чревато развитием тревоги и депрессии.





«Кроме этого, алкоголь препятствует усвоению витамина B1 (тиамина). А дефицит тиамина тоже способствует возникновению чувства беспокойства и страха», — отметил Виталий Холдин.

«Несмотря на первоначальное седативное действие, далее из-за воздействия алкоголя структура сна нарушается, а это, в свою очередь, усиливает чувство усталости и тревожности», — пояснил Холдин.