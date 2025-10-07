Психиатр объяснила, как отличить нормальную тревогу от тревожного расстройства

07 октября 2025, 18:54

Психиатр Попович: при возникновении тревоги без причины стоит обратиться к врачу

Фото: iStock/vladans

Каждый человек порой испытывает тревожное состояние, однако стоит различать здоровую тревогу от патологического тревожного расстройства. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров Алина Попович.





Она пояснила, что нормальная тревога возникает перед каким-то важным событием. А при тревожном расстройстве тревога появляется без причины и не проходит после устранения стрессовой ситуации.





«Человек замечает, что каждый день у него есть какие-то тревожные мысли без объективных причин. Но он постоянно ждет "плохих" новостей, проверяет здоровье, боится звонков, новых встреч, не может расслабиться. В итоге он постоянно чувствует себя уставшим, плохо спит, не может нормально работать, порой даже боится выходить из дома», — отметила Попович в беседе с «Газетой.Ru».

«Тут основная цель — помочь организму вырабатывать гормоны счастья. Это серотонин, дофамин и эндорфины. Cеротонин — это стабилизатор настроения. Он синтезируется из аминокислоты триптофан», — рассказала эксперт.