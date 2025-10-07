Психиатр объяснила, как отличить нормальную тревогу от тревожного расстройства
Психиатр Попович: при возникновении тревоги без причины стоит обратиться к врачу
Каждый человек порой испытывает тревожное состояние, однако стоит различать здоровую тревогу от патологического тревожного расстройства. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров Алина Попович.
Она пояснила, что нормальная тревога возникает перед каким-то важным событием. А при тревожном расстройстве тревога появляется без причины и не проходит после устранения стрессовой ситуации.
«Человек замечает, что каждый день у него есть какие-то тревожные мысли без объективных причин. Но он постоянно ждет "плохих" новостей, проверяет здоровье, боится звонков, новых встреч, не может расслабиться. В итоге он постоянно чувствует себя уставшим, плохо спит, не может нормально работать, порой даже боится выходить из дома», — отметила Попович в беседе с «Газетой.Ru».
Психиатр посоветовала обратиться к специалисту, если тревога возникает без причины, доходит до панических атак и мешает жить на протяжении длительного времени.
В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, что куриная грудка, индейка, жирные сорта рыбы, такие как лосось, сельдь, скумбрия, могут помочь справиться с осенней хандрой.
«Тут основная цель — помочь организму вырабатывать гормоны счастья. Это серотонин, дофамин и эндорфины. Cеротонин — это стабилизатор настроения. Он синтезируется из аминокислоты триптофан», — рассказала эксперт.
Также повысить настроение могут цельнозерновые крупы, гречка, бурый рис, витамины группы B и магний, которые содержатся в листовых овощах, шпинате, брокколи, авокадо, цветной капусте и тёмном шоколаде.
Чтобы избежать эмоциональных качелей, стоит отказаться от сахара и сладостей, фастфуда, трансжиров, кофеина и алкоголя, заключила Писарева.