«Игрушки по сравнению с чумой»: Инфекционист высказался о ситуации вокруг смерти сотрудницы Иркутского противочумного института
Инфекционист Жемчугов: Иркутский противочумный институт — один из мощнейших в РФ
Смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой породила волну слухов: якобы разбитая пробирка с возбудителем чумы, почти 200 человек под наблюдением, закрытые на карантин больницы.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» объяснил, что паниковать не стоит, и сравнил чуму с COVID-19.
«Надо все слухи неспециалистов отсечь и забыть, потому что люди по разным мотивам это разносят. Роспотребнадзор в этом плане ответственен за ситуацию, и он главный в расследовании и в предотвращении всех возможных последствий. Надо дождаться окончательного сообщения комиссии Роспотребнадзора», — сказал он.
По словам эксперта, Иркутский противочумный институт — один из мощнейших и лучших институтов в стране, и там все под контролем.
«Если происходит авария, то человека заливают раствором, он никуда не выходит. Если даже капля из шприца упала на стол, это считается авария, и все меры предосторожности работают. Не говоря о том, что человек одет в противочумный костюм, который сам по себе исключает заражение», — объяснил врач.
Он отметил, что Роспотребнадзор очень аккуратно и ответственно заявил о возможной пневмонии — к тому же, не так давно появился острый респираторный синдром.
«Никто не исключает, что в природе может появиться нечто опасное. Все контактные изолируются, проводится диагностика, пытаются выделить культуру, и если чума, то есть вакцина. Эта девушка 100% вакцинирована, потому что все, кто работают, вакцинируются. И вероятность того, что она погибнет, была очень-очень маленькая. Пользуясь моментом, хочу выразить соболезнования родственникам погибшей сотрудницы», — высказался Жемчугов.
Собеседник добавил, что во время болезни внедряются все меры безопасности: жесточайший карантин, вакцинация, наблюдение в течение двух-трёх инкубационных периодов, поэтому бояться не стоит.
«Чума и COVID-19 — это несопоставимые вещи. COVID — это игрушки по сравнению с чумой», — резюмировал Жемчугов.