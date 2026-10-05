«Игрушки по сравнению с чумой»: Инфекционист высказался о ситуации вокруг смерти сотрудницы Иркутского противочумного института

05 октября 2026, 18:36

Инфекционист Жемчугов: Иркутский противочумный институт — один из мощнейших в РФ

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой породила волну слухов: якобы разбитая пробирка с возбудителем чумы, почти 200 человек под наблюдением, закрытые на карантин больницы.





Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» объяснил, что паниковать не стоит, и сравнил чуму с COVID-19.





«Надо все слухи неспециалистов отсечь и забыть, потому что люди по разным мотивам это разносят. Роспотребнадзор в этом плане ответственен за ситуацию, и он главный в расследовании и в предотвращении всех возможных последствий. Надо дождаться окончательного сообщения комиссии Роспотребнадзора», — сказал он.

«Если происходит авария, то человека заливают раствором, он никуда не выходит. Если даже капля из шприца упала на стол, это считается авария, и все меры предосторожности работают. Не говоря о том, что человек одет в противочумный костюм, который сам по себе исключает заражение», — объяснил врач.

«Никто не исключает, что в природе может появиться нечто опасное. Все контактные изолируются, проводится диагностика, пытаются выделить культуру, и если чума, то есть вакцина. Эта девушка 100% вакцинирована, потому что все, кто работают, вакцинируются. И вероятность того, что она погибнет, была очень-очень маленькая. Пользуясь моментом, хочу выразить соболезнования родственникам погибшей сотрудницы», — высказался Жемчугов.

«Чума и COVID-19 — это несопоставимые вещи. COVID — это игрушки по сравнению с чумой», — резюмировал Жемчугов.