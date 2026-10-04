Инфекционист рассказал, о чем на самом деле говорит наличие кишечной палочки в еде

04 октября 2026, 11:40

Врач Неронов: наличие кишечной палочки в готовой еде не гарантирует заболевания

Фото: iStock/libre de droit

Обнаружение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в готовой еде не означает, что человек обязательно тяжело заболеет, однако может указывать на микробиологическое загрязнение продукта и нарушения санитарных требований. Об этом сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Неронов, передает «Газета.Ru».