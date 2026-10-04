Инфекционист рассказал, о чем на самом деле говорит наличие кишечной палочки в еде
Обнаружение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в готовой еде не означает, что человек обязательно тяжело заболеет, однако может указывать на микробиологическое загрязнение продукта и нарушения санитарных требований. Об этом сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Неронов, передает «Газета.Ru».
Специалист отметил, что БГКП включают различные виды микроорганизмов. Некоторые из них обитают в кишечнике людей и животных, но есть штаммы, которые могут вызывать болезни.
При употреблении зараженной пищи возможны такие симптомы, как боль в животе, тошнота, рвота, диарея и повышение температуры. Степень их выраженности зависит от типа микроорганизма, его количества и состояния организма, пояснил Неронов. Наибольший риск заражения и осложнений от пищевых инфекций существует для детей, пожилых людей, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, из-за возможного более тяжелого течения болезни и обезвоживания.
Врач подчеркнул, что по внешнему виду продуктов невозможно определить наличие кишечной палочки, и полностью исключить риск отравления при питании вне дома практически невозможно. Надежную информацию о микробиологической безопасности пищи можно получить только с помощью лабораторных исследований.
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