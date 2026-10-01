Отбившийся от медведя охотник из Иркутской области ослеп на один глаз
Охотник, переживший схватку с медведем в Иркутской области, ослеп на один глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Напомним, что инцидент произошёл в деревне Большая Тарель. Мужчина отогнал огромного хищника от своего дома с помощью прицельного выстрела, после чего их противостояние продолжилось в лесу. Медведь нанес 56-летнему охотнику множественные раны, однако тот все же сумел расправиться со зверем.
Сын пострадавшего подтвердил, что последствия нападения оказались тяжёлыми: мужчина находится в реанимации, один глаз у него больше не видит. Однако пациент постепенно идёт на поправку. Медики не прогнозируют ухудшения, хотя точная дата выписки пока неизвестна.
Ранее «Радио 1» передавало, что первокурсник строительного факультета СПбГАСУ погиб под электричкой после неофициального посвящения в студенты под Лемболово Ленинградской области. Подробности читайте здесь.
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