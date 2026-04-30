Академик Чумаков: ИИ способен помочь в создании мРНК-вакцины от рака

30 апреля 2026, 11:22

Искусственный интеллект способен помогать ученым в создании персонализированной мРНК-вакцины от рака. Об этом сообщил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.





По его словам, ИИ — это не интеллект как таковой, а программа, которая способна «оперировать большими массивами данных». Но даже этого достаточно для ускорения процесса создания вакцины.





«Но основное время, которое тратится, — это скорее не биоинформатический поиск все-таки, а пробоподготовка, секвенирование. Искусственный интеллект, конечно, внесет свой вклад, то есть не интеллект, а нейросети. Потому что они как раз позволяют быстро оперировать», — пояснил Чумаков в разговоре с RT.