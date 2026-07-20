«Игрушки-убийцы»: Россиянам рассказали, почему детские товары на маркетплейсах могут быть смертельно опасны

20 июля 2026, 17:47

Президент АИДТ Цицулина: детские товары зачастую не сертифицируют

Фото: iStock/feri ferdinan

Покупая ребенку игрушку или кроватку в интернете, родители уверены: раз товар попал на полку маркетплейса, он безопасен. Однако Ассоциация предприятий индустрии детских товаров бьет тревогу и просит премьер-министра вмешаться в ситуацию. Выяснилось, что продавцы массово используют правовые лазейки, чтобы обходить сертификацию и сбывать опасную продукцию для малышей, манипулируя всего одной цифрой в карточке товара.





Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в беседе с «Радио 1» объяснила, что продавцы сознательно изменяют данные о товаре, чтобы избежать строгой проверки.





«Кто-то может поставить, что у него игрушка 14+ и не сертифицирует её, потому что понимает: она не пройдёт никакие требования безопасности. И таких примеров масса», — заявила эксперт.

«Мебель очень сложная, требования проверяют аккредитованные лаборатории, ставится другой код и прикладываются не сертификаты, а декларации, где упрощённый порядок, сам производитель декларирует, что его мебель безопасна. А на самом деле это не так», — подчеркнула Цицулина.