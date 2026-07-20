«Игрушки-убийцы»: Россиянам рассказали, почему детские товары на маркетплейсах могут быть смертельно опасны
Президент АИДТ Цицулина: детские товары зачастую не сертифицируют
Покупая ребенку игрушку или кроватку в интернете, родители уверены: раз товар попал на полку маркетплейса, он безопасен. Однако Ассоциация предприятий индустрии детских товаров бьет тревогу и просит премьер-министра вмешаться в ситуацию. Выяснилось, что продавцы массово используют правовые лазейки, чтобы обходить сертификацию и сбывать опасную продукцию для малышей, манипулируя всего одной цифрой в карточке товара.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в беседе с «Радио 1» объяснила, что продавцы сознательно изменяют данные о товаре, чтобы избежать строгой проверки.
«Кто-то может поставить, что у него игрушка 14+ и не сертифицирует её, потому что понимает: она не пройдёт никакие требования безопасности. И таких примеров масса», — заявила эксперт.
По словам эксперта, если для подростковых игрушек сертификация зачастую не требуется, то для малышей до 3 лет — это обязательное условие. Продавая опасный товар под видом «взрослого», продавец подвергает здоровье детей риску. Подобная схема работает и с детской мебелью. Чтобы сэкономить на проверках, поставщики прикладывают к товару не сертификат безопасности, полученный в аккредитованной лаборатории, а обычную декларацию, которую производитель заполняет самостоятельно.
«Мебель очень сложная, требования проверяют аккредитованные лаборатории, ставится другой код и прикладываются не сертификаты, а декларации, где упрощённый порядок, сам производитель декларирует, что его мебель безопасна. А на самом деле это не так», — подчеркнула Цицулина.
Она предупредила, что использование токсичных материалов или неправильная конструкция кроватки (например, с опасными зазорами) могут привести к трагедии, если производитель не прошел реальные испытания.