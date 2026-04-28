Москвичи нашли окурок внутри детской музыкальной игрушки
В Москве супруги нашли окурок внутри детской музыкальной игрушки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Родители долго не могли понять, почему от их восьмимесячного сына постоянно пахнет сигаретами. Сначала они подумали, что запах возникает из-за соседей или случайных контактов на прогулке, но ситуация не менялась.
Однажды из музыкального кубика посыпалась чёрная крошка. Тогда глава семейства решил вскрыть игрушку. Внутри он обнаружил неприятный сюрприз — сигаретный окурок. После случившегося родители попытались вернуть деньги за товар.
Они обратились в магазин, чтобы выяснить, как окурок оказался внутри игрушки. Однако ответа не последовало. На текущий момент представители торговой точки принесли только стандартные извинения и пообещали разобраться в ситуации. Конкретных мер или компенсации супруги ещё не получили.
