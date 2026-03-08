Ученики устроили педагогу смертельный пранк

08 марта 2026, 16:18

Ученики переехали педагога в США во время вышедшего из-под контроля пранка

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Педагог из американского штата Джорджия оказался в больнице после розыгрыша подростков, однако спасти его не удалось. Об этом пишет The New York Post.