Ученики устроили педагогу смертельный пранк
Педагог из американского штата Джорджия оказался в больнице после розыгрыша подростков, однако спасти его не удалось. Об этом пишет The New York Post.
По информации издания, пятеро школьников приехали к дому учителя математики Джейсона Хьюза и начали забрасывать его участок туалетной бумагой. Хозяин заметил происходящее и вышел на улицу. Увидев его, подростки бросились к автомобилям, пытаясь уехать.
К этому моменту учитель уже приблизился к ним, но споткнулся и упал на проезжую часть. В спешке школьники переехали мужчину машиной. Сообщается, что после случившегося они пытались помочь пострадавшему до прибытия медиков.
Хьюза доставили в больницу, но на следующий день у него остановилось сердце. Подростков задержали и предъявили им обвинения по нескольким статьям, включая незаконное проникновение на частную территорию. Одного из участников розыгрыша отпустили под залог в размере 1950 долларов.
У погибшего остались жена — она тоже преподаёт математику — и двое детей.
