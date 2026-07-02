Дети решили позабавиться и украли инвалидное кресло у женщины с рассеянным склерозом

02 июля 2026, 15:04

Дети украли инвалидное кресло у женщины с рассеянным склерозом в Севастополе

Фото: istockphoto/davit85

В Севастополе подростки ради развлечения похитили инвалидное кресло у женщины с рассеянным склерозом. Об этом 2 июля сообщили в оперативных службах.