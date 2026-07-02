Дети решили позабавиться и украли инвалидное кресло у женщины с рассеянным склерозом
В Севастополе подростки ради развлечения похитили инвалидное кресло у женщины с рассеянным склерозом. Об этом 2 июля сообщили в оперативных службах.
Пострадавшая Елена является инвалидом первой группы. Она на протяжении нескольких лет оставляла коляску в подъезде своего дома.
Во время отключения электроэнергии женщина не могла выйти на улицу, поскольку лифт не работал. Когда электроснабжение восстановили и Елена смогла спуститься вниз, она обнаружила, что инвалидное кресло исчезло.
Позже дочь соседей сняла на видео группу детей, которые катались на похищенной коляске по двору. После случившегося Елена обратилась с заявлением в полицию.
Читайте также: