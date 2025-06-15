Лукьянов день 16 июня: Зачем открывать окна в доме, сушить белье на улице и избегать дорогих покупок, народные приметы
В народном календаре 16 июня — день Лукьянов день, также известный как Лукьян-Ветряк. Согласно народным приметам, по направлению ветра можно было предсказать, какой будет погода и урожай. В этот день православные христиане чтят память мученика Лукиана Бельгийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой Лукиан жил в Римской империи и был обращён в христианство апостолом Петром. После смерти первоверховного апостола Лукиан проповедовал Евангелие в Италии, а затем по просьбе папы Римского Климента отправился со сподвижниками в Галлию (современная Франция и Бельгия). Когда рукоположенный в сан епископа Лукиан с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом оказался в Бельгии, его проповедь привела к массовому обращению язычников.
Во времена гонений императора Домициана (I век) в Бельгию прибыли римские чиновники, чтобы казнить христиан. Святой Лукиан, предвидя свою участь, укреплял паству, а затем вместе с Максианом и Иулианом был схвачен.
После отказа принести жертву идолам Максиан и Иулиан были обезглавлены, а Лукиана подвергли жестоким пыткам. Несмотря на мучения, святой не отступился от веры. Когда же ему отрубили голову, произошло чудо: святой поднял её, перешёл реку и лишь на месте будущего погребения предал дух Богу. Это зрелище обратило в христианство более 500 язычников.
Позже над могилой святого Лукиана была построена церковь, куда также перенесли мощи мучеников Максимиана и Иулиана.
Традиции дня
На Руси 16 июня, в день Лукьяна-Ветряка, существовало множество традиций, связанных с очищающей силой ветра и заботой о будущем урожае. В этот особый день люди верили, что ветер может унести все беды и принести в дом благополучие.
Главным обрядом считалось проветривание. Хозяйки вывешивали бельё на улицу, чтобы ветер вытянул из него все накопленные хвори и сглазы. Двери и окна в домах распахивали настежь, позволяя свежему воздуху вымести застоявшиеся неприятности. Иногда даже специально выметали сор по направлению ветра, чтобы все беды ушли как можно дальше.
Особое внимание уделяли огородным работам. Этот день считался самым благоприятным для посадки и пересадки растений. Существовала твёрдая уверенность, что всё посаженное в Лукьянов день непременно даст богатый урожай. Огородники вносили удобрения, заговаривали грядки от вредителей, особое предпочтение отдавая ветроопыляемым культурам.
В Лукьянов день по направлению ветра предсказывали погоду и будущее. Южный ветер сулил тепло и достаток, северные воздушные потоки предвещали холодное лето и голод, а кружащийся у земли ветерок предупреждал о приближающихся дождях.
Запреты дняВ день Лукьяна-Ветряка существовали строгие запреты, связанные с особым значением ветра в народных поверьях. Прежде всего, запрещалось идти навстречу восточному ветру — считалось, что это может навлечь болезни и несчастья.
Особую осторожность проявляли в разговорах: не рассказывали о своих планах и мечтах, чтобы ветер случайно не унёс задуманное, лишив возможности воплотить желаемое в жизнь.
Финансовые дела также требовали внимания — на улице не пересчитывали деньги, опасаясь потерять благополучие, и не совершали крупных покупок, иначе приобретённое могло быстро прийти в негодность, буквально «улетев на ветер».
Дома старались не закрывать окна и двери, особенно если дул южный ветер, — иначе можно было «запереть» в доме болезни и негатив.
Приметы
- Если гроза в этот день – сенокос будет плохим, если весь день идет дождь – к обильному урожаю грибов.
- Обильная роса – будет хорошим урожай льна.
- Громкий крик совы в день Лукьяна сулит ненастье.
- С утра над водой стелется туман — это предвестник погожего и солнечного дня.