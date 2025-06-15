15 июня 2025, 09:53

Фото: iStock/ Evgenii Ryzhenkov

В народном календаре 16 июня — день Лукьянов день, также известный как Лукьян-Ветряк. Согласно народным приметам, по направлению ветра можно было предсказать, какой будет погода и урожай. В этот день православные христиане чтят память мученика Лукиана Бельгийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Запреты дня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ blinow61



Традиции дня

Фото: iStock/ Tofotografie



Запреты дня

Фото: iStock/ selensergen



Приметы