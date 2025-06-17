Синоптик рассказала, когда ожидать потепления в Москве
Метеоролог Позднякова: аномальной жары в июле ждать не стоит
В июле в среднем ожидается порядка 25 градусов тепла, однако аномальной жары не будет. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Сейчас все расчеты показывают, что в последнюю неделю июня ночи станут теплее, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +25 градусов. Но это не настоящая летняя жара, к которой мы привыкли», — рассказала Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом она отметила, что июль будет менее дождливым, чем июнь. Однако рекордного тепла во втором месяце лета тоже не ожидается.
Тем временем в Сибири бушует непогода. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на издание nashgorod.ru. По данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления УГМС, в регионе ожидаются град, грозы, ветер с порывами до 20 м/с.
«17 июня местами в регионе пройдут ливни и грозы, скорость ветра будет достигать 20 м/с. Днем температура воздуха составит +24…+29, местами до +34, в темное время суток термометры покажут +15….+20. В среду, 18 июня, жара в Тюменской области начнет сдавать свои позиции — температура воздуха опустится до +19….+24», — говорится в сообщении.
Тем не менее в отдельных районах региона воздух прогреется до 29 градусов тепла.