Синоптик рассказала, когда ожидать потепления в Москве

17 июня 2025, 21:02

Метеоролог Позднякова: аномальной жары в июле ждать не стоит

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В июле в среднем ожидается порядка 25 градусов тепла, однако аномальной жары не будет. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.







«Сейчас все расчеты показывают, что в последнюю неделю июня ночи станут теплее, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +25 градусов. Но это не настоящая летняя жара, к которой мы привыкли», — рассказала Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

«17 июня местами в регионе пройдут ливни и грозы, скорость ветра будет достигать 20 м/с. Днем температура воздуха составит +24…+29, местами до +34, в темное время суток термометры покажут +15….+20. В среду, 18 июня, жара в Тюменской области начнет сдавать свои позиции — температура воздуха опустится до +19….+24», — говорится в сообщении.