17 июня 2025, 15:17

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

В народном календаре 18 июня — Дорофеев день, также известный как Воробьиные ночи. С этого праздника начинается отсчет самых коротких летних ночей. Наши предки говорили: «Июньские ночи воробьиного носа короче». В этот день православные христиане чтят память священномученика Дорофея Тирского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Дорофея Что нельзя делать 18 июня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Pierdelune



Традиции дня Дорофея

Фото: iStock/ Fotofantastika



Что нельзя делать 18 июня

Фото: iStock/ BalazsKovacs



Приметы