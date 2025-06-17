Дорофеев день 18 июня: Почему нельзя рассказывать сны и пользоваться острыми предметами, народные приметы
В народном календаре 18 июня — Дорофеев день, также известный как Воробьиные ночи. С этого праздника начинается отсчет самых коротких летних ночей. Наши предки говорили: «Июньские ночи воробьиного носа короче». В этот день православные христиане чтят память священномученика Дорофея Тирского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Священномученик Дорофей Тирский — один из почитаемых святых раннехристианской эпохи, прославившийся своей стойкостью в вере и долгим служением Церкви. Его память совершается 5 июня (18 июня по новому стилю).
Дорофей был епископом города Тира (Финикия, современный Ливан) во времена жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284–305 гг.). Спасаясь от преследований, он покинул Тир. После прихода к власти Константина Великого (306–337), прекратившего гонения, Дорофей вернулся в Тир и более 50 лет управлял паствой, обратив в христианство множество язычников.
Когда к власти пришел император Юлиан Отступник (361–363), возобновивший преследования христиан, святому было уже более 100 лет. Он снова вынужден был бежать — на этот раз в город Уд (ныне Варна, Болгария), но был схвачен. За отказ принести жертву языческим богам святого старца подвергли жестоким пыткам, под которыми он скончался около 362 года в возрасте 107 лет.
Хотя вопрос об авторстве «Синопсиса» — сборника сказаний и житий святых пророков и апостолов — остаётся открытым, некоторые церковные источники связывают его создание со святым Дорофеем. Так или иначе, священномученик Дорофей Тирский вошел в историю как пример несокрушимой веры и преданности Христу даже перед лицом смерти.
Традиции дня Дорофея
В народной традиции день святого Дорофея окутан удивительными поверьями и особыми обрядами. Считалось, что святой обладает властью над человеческими снами. Если ночью приснилось что-то тревожное или недоброе, утром следовало обратиться к нему с молитвой — он не только успокоит душу, но и подскажет, как избежать надвигающейся беды.
Особое значение в этот день придавали сон-траве (прострелу). По народным представлениям, именно на Дорофея она наполнялась чудесной силой. Это растение служило мощным оберегом. С этой травой связана любопытная легенда: когда-то за ней прятались злые духи, пока архангел не поразил ее небесной молнией. С тех пор нечисть боится даже вида сон-травы.
На Руси день было принято посвящать труду и порядку. Хозяйки усердно убирались в доме, стирали, чистили дворы и хлева. Люди верили, что работа спорится легко, а тщательная уборка привлекает в дом благополучие. Особенно важной считалась прополка грядок — сорняки, удаленные в этот день, якобы не возвращались до осени.
Что нельзя делать 18 июня
В этот особый день наши предки строго соблюдали ряд запретов, призванных уберечь от бед и сохранить благополучие. После заката строго запрещалось выходить из дома — верили, что ночные бдения могут принести болезни и несчастья. Тьма считалась временем, когда нечистая сила особенно активна, а потому лучше было оставаться в безопасных стенах жилища.
Особое табу накладывалось на разговоры о снах, увиденных в ночь на 18 июня. Эти сновидения считались вещими, и, рассказывая о них, человек рисковал «спугнуть» судьбу или невольно изменить предначертанное. Под запретом были и острые предметы — ножи, пилы, топоры. Считалось, что работа с ними в Дорофеев день нарушает семейную гармонию и привлекает разлад. Даже хлеб в этот день ломали руками, избегая использования ножа.
Приметы
- Если погода стояла тёплая и ясная — это сулило крупное, добротное зерно.
- Обильные утренние росы предвещали богатый урожай хлебов, а туман, стелющийся над водой, обещал грибное изобилие в лесах.
- Если целый день было пасмурно, но к закату выглянуло солнце — это предвещало затяжное ненастье на несколько дней вперёд.
- Северо-западный ветер сулит сырое лето, восточный — массовые болезни.