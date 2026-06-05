«Иллюзия защищенности»: Кинолог объяснил, почему собаки убегают с дач

05 июня 2026, 11:54

Кинолог Голубев: если собака сбежала и вернулась, нельзя ее ругать

Фото: Istock/Ekaterina Gorokhova

Лето – время дачного сезона. Владельцы собак обязательно берут за город своих питомцев – сменить картинку, позволить четвероногому любимцу исследовать новое, больше гулять. Однако кинологи предупреждают, что в это время года учащаются побеги и потери собак. И именно дача – особая зона риска.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что за городом все мы немного расслабляемся, пренебрегаем мерами безопасности, а закрытый участок также создаёт иллюзию защищенности в отличие от городских условий. Именно такие ошибки и приводят к тому, что питомец оказывается в объявлениях «потерялась собака».



Обходим периметр

Запрет на самовыгул

Не только маркировка

Причина побега?