«Иллюзия защищенности»: Кинолог объяснил, почему собаки убегают с дач
Кинолог Голубев: если собака сбежала и вернулась, нельзя ее ругать
Лето – время дачного сезона. Владельцы собак обязательно берут за город своих питомцев – сменить картинку, позволить четвероногому любимцу исследовать новое, больше гулять. Однако кинологи предупреждают, что в это время года учащаются побеги и потери собак. И именно дача – особая зона риска.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что за городом все мы немного расслабляемся, пренебрегаем мерами безопасности, а закрытый участок также создаёт иллюзию защищенности в отличие от городских условий. Именно такие ошибки и приводят к тому, что питомец оказывается в объявлениях «потерялась собака».
Обходим периметрБезопасность на участке начинается с заборов: в нем не должно быть щелей, подкопов, через которые легко пролезть. Также, если собака любит копать, нужно учитывать, что под забором неплохо бы установить тяжелые блоки, камни или провести сетку-рабицу. Стоит оценивать и высоту ограждения – не составит ли вашей породе труда перепрыгнуть через него? Двери тоже должны прочно закрываться, чтобы их было невозможно открыть лапой или оттолкнуть носом.
Запрет на самовыгулПравило действует везде: как в городе, так и на даче. Считайте, что собака – это маленький ребенок, для которого самостоятельная прогулка представляет множество опасностей: от кражи до проваливания в канализационный люк. Пес всегда должен находиться в поле видимости.
Не только маркировкаМаркировка – базовый способ идентификации собаки. Сегодня хозяевам доступны два основных варианта: клеймо и чипирование. Однако кинологи советуют также не пренебрегать адресником на ошейнике – иногда именно он помогает связаться с хозяином пропавшей собаки в считанные минуты. На даче многие опытные собаководы прибегают к еще более технологически современным методам: GPS-трекерам. Особенно полезны они для рыбаков, грибников и охотников, которые часто ходят со своими животными в лес, поле.
Причина побега?Если собака пытается сбежать с дачного участка, за этим явно что-то стоит. Либо за пределами его ждет интересная компания соседских собак. Либо мир за забором кажется интереснее. Постарайтесь обеспечить питомца умственной и физической нагрузкой, обустройте ему «легальное» место, где он сможет копать, играться, возможно, даже купаться. Чем интереснее его собственный участок, тем меньше соблазнов покинуть дом.
Если собака сбежала и благополучно вернулась домой – важно не ругать ее, напоминают кинологи. Иначе питомец воспримет реакцию прямо противоположно: что вы злитесь из-за его возвращения. Помните, что в большинстве случаев собака убегает просто потому, что её тянет на приключения. Ваша задача – обеспечить базовую безопасность и сделать так, чтобы на участке вашему питомцу было всегда интереснее. Соблюдайте также норму физической активности. Уставшая собака никуда убегать уже не захочет.