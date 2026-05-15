Кинолог рассказал, как подготовить собаку к поездке на дачу
Перед тем, как вывезти собаку на дачу, важно привить от бешенства и обработать от паразитов, а также понимать, что для животного поездка может обернуться серьезным стрессом. Об этом предупредил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он пояснил, что собаки быстро привыкают к своему дому и режиму. При смене места поведение животного может измениться, особенно если это происходит в первый раз. Это касается прежде всего молодых питомцев, которые выросли в городе.
«Оказавшись за городом, собака сталкивается с большим количеством непривычных стимулов: новыми запахами, посторонними звуками, дикой — по сравнению с городской квартирой — природой и так далее. Некоторые из них могут серьезно испугать питомца — например, его может ужалить оса, после чего он будет прятаться в доме и отказываться выходить на улицу», — отметил эксперт.
Карапетьянц призвал отпускать собаку на самостоятельную прогулку только в пределах участка и напомнил об опасности ям, кустов, торчащих веток, а также насекомых и диких животных. Собаку необходимо обрабатывать от клещей и других паразитов и обязательно привить от бешенства.
Кинолог добавил, что собак нельзя долго держать на солнце, поскольку они подвержены тепловому удару. Важно обеспечить доступ к большому количеству воды и укрытию от жары. Купание в водоемах для питомцев полезно, однако силой затаскивать их в воду не нужно, заключил Карапетьянц.