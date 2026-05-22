«Конфликт сигналов»: Кинологи объяснили, почему собака виляет хвостом, когда рычит
Кинолог Голубев: собака может вилять хвостом из-за агрессии
Традиционно считается, что собака виляет хвостом в хорошем игривом настроении. Но опыт показывает и обратное: очевидцы утверждают, что нередко агрессивно настроенное животное тоже виляло хвостом, прежде чем напасть. Так как правильно читать язык тела питомца?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что это классический пример того, как эволюционные и социальные сигналы могут накладываться друг на друга.
«Собака может рычать от злости, но вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Проблема в том, что люди привыкли доверять хвосту и игнорировать рычание, а это возможная прямая дорога к укусу», — объяснил он.
Игровое поведениеНе всегда собака лает от агрессии: когда питомец пытается вовлечь вас в игру, он тоже может подавать голос и даже рычать. Но при этом тело собаки будет расслаблено, сопровождаться «игровым поклоном», когда животное припадает на передние лапы, а таз поднят кверху, хвост виляет из стороны в сторону. Это не нападение, а ритуал, чтобы пригласить играть, поэтому здесь нет никакого конфликта между рычанием и виляющим хвостом.
НетерпениеТак называемая фрустрация, когда собака видит цель и горит от нетерпения броситься к ней и не может. Например, собака увидела за окном «нарушителя» вроде соседского кота. Но от погони её ограничивает окно. В итоге питомец начинает топтаться на месте, лаять, скулить и напряженно вилять. Это тоже не агрессия, а смесь предвкушения и досады. Хвост в данном случае показывает высокий уровень возбуждения, а рычание – попытку повлиять на ситуацию.
Смешанные чувстваЕсли собака склонна не доверять незнакомцам, появление в доме гостя может вызвать у нее ощущение неуверенности. Например, ваш гость предлагает питомцу поиграть, а собака испытывает смешанные чувства: она вроде бы и хочет принять приглашение, но при этом не вполне доверяет человеку. В такой ситуации действительно может наблюдаться что-то вроде «конфликта сигналов»: собака рычит, чтобы показать недовольство, но виляет хвостом, потому что ей нравится внимание или так она показывает, что драться не будет. Получается своеобразная полуигровая форма.
Уверенная агрессияТакое состояние – самый опасный сигнал для посторонних. Подобное поведение наблюдается у сильных уверенных вожаков: у такой особи хвост может быть жестко поднят и медленно, ритмично вилять, пока она рычит на чужака. Это не дружелюбие, а сигнал: «я хозяин положения, готовый к атаке».
«Если вы видите такую смесь сигналов у чужой собаки, лучше отойти и не рисковать. Если у своей – оцените контекст. В большинстве случаев она просто зовет вас поиграть или просит не трогать, при этом показывая, что не собирается нападать по-настоящему», – отметил эксперт.