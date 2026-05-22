«Конфликт сигналов»: Кинологи объяснили, почему собака виляет хвостом, когда рычит

22 мая 2026, 11:02

Кинолог Голубев: собака может вилять хвостом из-за агрессии

Традиционно считается, что собака виляет хвостом в хорошем игривом настроении. Но опыт показывает и обратное: очевидцы утверждают, что нередко агрессивно настроенное животное тоже виляло хвостом, прежде чем напасть. Так как правильно читать язык тела питомца?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что это классический пример того, как эволюционные и социальные сигналы могут накладываться друг на друга.





«Собака может рычать от злости, но вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Проблема в том, что люди привыкли доверять хвосту и игнорировать рычание, а это возможная прямая дорога к укусу», — объяснил он.

Игровое поведение

Нетерпение

Смешанные чувства

Уверенная агрессия

«Если вы видите такую смесь сигналов у чужой собаки, лучше отойти и не рисковать. Если у своей – оцените контекст. В большинстве случаев она просто зовет вас поиграть или просит не трогать, при этом показывая, что не собирается нападать по-настоящему», – отметил эксперт.