Кинолог Голубев: для перелета собаке нужен ветпаспорт
Для перелета собаки по России необходим ветеринарный паспорт с актуальными отметками. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, у животного обязательно должна быть сделана прививка от бешенства не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 12 месяцев до поездки. При этом для международных поездок правила более жесткие.
«Для многих зарубежных поездок важны также чипирование и тест на титр антител к бешенству. Всю актуальную информацию можно найти на сайте Россельхознадзора», — отметил Голубев в разговоре с RT.
Он добавил, что у авиакомпаний также разные условия для перевозки собак. Их обязательно нужно уточнить заранее в индивидуальном порядке.
При этом врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, что перед полетом стоит посетить ветеринара, который поможет оценить состояние питомца.
«Например, брахицефальные породы, такие как пекинесы, мопсы, персидские и шотландские кошки, обычно тяжелее переносят перелеты. Эти животные плохо дышат из-за анатомической особенности строения черепа, поэтому в самолете им труднее из-за стресса, разреженной атмосферы и сухого воздуха. Если животное еще и болеет, путешествие может пройти очень трудно», — пояснил врач.
Кроме того, ветеринар поможет подготовить аптечку и посоветует успокоительное. Шеляков напомнил, что переноска должна быть удобной для животного и соответствовать требованиям авиакомпании. Туда стоит положить знакомые питомцу предметы и вещь хозяина, чтобы ее запах успокаивал, заключил специалист.