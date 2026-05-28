Кинолог Голубев: для перелета собаке нужен ветпаспорт

28 мая 2026, 18:06

Для перелета собаки по России необходим ветеринарный паспорт с актуальными отметками. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.





По его словам, у животного обязательно должна быть сделана прививка от бешенства не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 12 месяцев до поездки. При этом для международных поездок правила более жесткие.





«Для многих зарубежных поездок важны также чипирование и тест на титр антител к бешенству. Всю актуальную информацию можно найти на сайте Россельхознадзора», — отметил Голубев в разговоре с RT.

«Например, брахицефальные породы, такие как пекинесы, мопсы, персидские и шотландские кошки, обычно тяжелее переносят перелеты. Эти животные плохо дышат из-за анатомической особенности строения черепа, поэтому в самолете им труднее из-за стресса, разреженной атмосферы и сухого воздуха. Если животное еще и болеет, путешествие может пройти очень трудно», — пояснил врач.