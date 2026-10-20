«Имеет право знать всю правду»: Россиянам рассказали про правильные взаимоотношения пациента с лечащим врачом

20 октября 2026, 17:59

Врач Лисин: врач должен говорить пациенту правду, даже если она неприятна

Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Должен ли пациент знать всю правду о своем здоровье — и кто из близких вправе получать медицинскую информацию о нем? Эти вопросы остаются одними из самых острых в современной медицине. Действующая концепция взаимоотношений врача и пациента строится на принципе полной информированности: без достоверных сведений человек не может осознанно согласиться на предлагаемые манипуляции, которые подчас носят фатальный характер.





Заместитель главного врача Долгопрудненской больницы Сергей Лисин в беседе с «Радио 1» заявил, что современная концепция взаимоотношений такова, что пациент должен знать всю правду, потому что иначе он не может дать согласие на те манипуляции, которые ему врач предлагает.





«А подчас это действительно бывают и фатальные редложения. Нельзя предложить пациенту одну операцию, а сделать другую. Это противозаконно», — сказал он.

«Привлечь к решению вопросов людей, которые не указаны в этом документе, врач не имеет права. Это может быть любой человек, не обязательно родственник. А так, в общем-то, родственники никакой юридической силы не имеют, если человек не лишён дееспособности», — объяснил Лисин.