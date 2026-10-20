Врач из Одинцова объяснила, как выбрать бюстгальтер без вреда для груди

20 октября 2026, 11:03

Тесный бюстгальтер способен натирать кожу и сдавливать грудную клетку

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Заведующая ЦАОП Оксана Маслова напомнила жительницам Одинцовского округа о важности правильно подобранного нижнего белья. По словам специалиста, тесный бюстгальтер способен натирать кожу, сдавливать грудную клетку и вызывать заметный дискомфорт, информирует Министерство здравоохранения Московской области.







Врач подчеркнула, что косточки, пуш-ап и силиконовые вставки сами по себе не провоцируют рак молочной железы. На развитие онкологии влияют наследственность, гормональный фон и состояние иммунной системы.



Проблемы возникают, если чашка не соответствует объёму груди, пояс слишком тугой, а металлическая дуга постоянно впивается в кожу. Такое бельё ухудшает самочувствие, травмирует ткани и оставляет болезненные следы. По ее словам, рак вызывает не косточка, а хроническое сдавление тканей неподходящим по размеру бюстгальтером.



Специалист посоветовала внимательно примерять бельё перед покупкой. Подходящая модель поддерживает грудь, не давит на рёбра и плечи, не оставляет глубоких отпечатков после снятия.



Жителей старше 18 лет, прикреплённых к поликлиникам Одинцовской областной больницы, приглашают на бесплатную диспансеризацию. Отделение медицинской профилактики работает в Одинцове по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 5а, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Для визита потребуются паспорт, СНИЛС и полис ОМС Московской области.