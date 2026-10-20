Врач объяснил, чем опасна привычка сидеть нога на ногу
Сидеть нога на ногу время от времени безопасно для большинства здоровых людей. Однако длительное пребывание в таком положении может вызывать мышечное напряжение, усиливать боли в спине и мешать нормальному кровообращению. Особенно внимательными стоит быть людям с заболеваниями позвоночника и повышенным риском венозного тромбоза.
Об этом в беседе с RT рассказал врач спортивной медицины, травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Иван Маришин. По его словам, при скрещивании ног меняется положение таза и бёдер, а также распределение нагрузки на позвоночник. Если долго сохранять такую позу, могут появиться неприятные ощущения.
У людей с болями в пояснице или нарушениями в тазобедренных суставах подобное положение способно усиливать уже имеющиеся симптомы. Кроме того, продолжительное сидение без движения снижает активность мышц ног, которые помогают возвращать венозную кровь к сердцу. Это особенно важно учитывать людям с повышенным риском образования тромбов.
Врач также предупредил, что положение ног влияет на точность измерения артериального давления. Если во время процедуры сидеть нога на ногу, показатели могут оказаться выше. Для достоверного результата необходимо опираться спиной на спинку стула, а обе стопы полностью ставить на пол.
При организации рабочего места специалист советует следить за положением тела: спина должна иметь опору, стопы — устойчиво стоять на полу или подставке, а высота стола и кресла — позволять работать без постоянного напряжения.
При этом сохранять одну и ту же позу в течение всего дня необязательно. По рекомендации Маришина, каждые 30–60 минут стоит делать перерыв на две-пять минут, чтобы пройтись или выполнить лёгкую разминку. Эргономичное кресло и специальные подставки могут повысить комфорт, но не заменяют физическую активность.
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