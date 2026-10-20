Врач объяснил, чем опасна привычка сидеть нога на ногу

20 октября 2026, 14:27

Врач Маришин: привычка сидеть нога на ногу может усиливать боли в спине

Фото: istockphoto / doble-d

Сидеть нога на ногу время от времени безопасно для большинства здоровых людей. Однако длительное пребывание в таком положении может вызывать мышечное напряжение, усиливать боли в спине и мешать нормальному кровообращению. Особенно внимательными стоит быть людям с заболеваниями позвоночника и повышенным риском венозного тромбоза.