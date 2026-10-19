Врач объяснил, почему противовирусные препараты считают недоказанными
Отсутствие международного статуса доказанной эффективности не означает, что лекарство не работает. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с Pravda.Ru, перелает «Сiбдепо».
По словам специалиста, в медицине существует несколько уровней доказательности. Наиболее высокий предполагает крупные международные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, а наименее высокий основывается на практическом опыте отдельных врачей.
Болибок считает, что многие российские препараты, в том числе противовирусные, не проходят масштабные международные исследования из-за высокой стоимости таких испытаний. По его мнению, отечественным производителям часто не хватает средств на подобные исследования.
Иммунолог также отметил, что все лекарства, зарегистрированные в России, проходили клинические испытания. При этом он раскритиковал чрезмерную ориентацию на западные стандарты оценки препаратов.
В качестве примера врач привёл аспирин. По его словам, производителям может быть невыгодно вкладывать большие средства в новые исследования старых лекарств, на которых сложно заработать из-за отсутствия патентной защиты.
Болибок также заявил, что некоторые российские иммуномодуляторы, по его мнению, эффективны, хотя международная доказательная база у них отсутствует. При этом оценка отдельного специалиста сама по себе не подтверждает эффективность препарата: для этого нужны качественные клинические исследования.
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