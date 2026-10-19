Врач объяснил, почему противовирусные препараты считают недоказанными

19 октября 2026, 12:58

Врач Болибок: не все лекарства без международного признания неэффективны

Фото: istockphoto / Marina Kositsyna

Отсутствие международного статуса доказанной эффективности не означает, что лекарство не работает. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с Pravda.Ru, перелает «Сiбдепо».