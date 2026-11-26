26 ноября 2026, 11:31

Диетолог Пристанский: заедать стресс мучным и сладким можно, если считать КБЖУ

Фото: iStock/roman tohtohunov

Шоколад и сдобные булочки давно закрепились в сознании как универсальное средство от стресса. Сладкий вкус действительно дает кратковременное ощущение комфорта, запуская в мозге соответствующие реакции. Но за минутным удовольствием скрывается коварный механизм: «заедание» стресса высококалорийной пищей ведет к набору веса и риску развития серьезных заболеваний.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что многие в плохом настроении тянутся к простым углеводам — булочкам, тортам, печенью, и это работает, но имеет цену.





«Связь быстрых углеводов и настроения вполне реальная. Поэтому любые батончики в магазине так и называются — энергетические. Там содержатся углеводы, которые дают силы», — сказал он.

«Если наша калорийность сегодня недостаточна, то абсолютно ничего не мешает поднять себе настроение вкусной шоколадочкой», — поделился диетолог.