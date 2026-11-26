Диетолог раскрыла особенности похудения после 40 лет
После 40 лет метаболизм не замедляется катастрофически, но организм меняется. Об этом сообщила врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова, пишет «Лента.ру».
По ее словам, с возрастом мышечная масса уменьшается, уровень физической активности снижается, а гормональный фон меняется. У женщин эти процессы особенно заметны в период перименопаузы и менопаузы, что приводит к снижению энергозатрат организма. Однако увеличение веса не всегда связано с замедлением метаболизма: на массу тела также влияют стресс, прием лекарств и нарушения работы щитовидной железы, подчеркнула специалист.
Диетолог отметила, что вместо поиска чудодейственных способов ускорить обмен веществ, важно помочь организму более эффективно расходовать энергию. Для этого необходимо поддерживать мышечную массу: регулярные силовые тренировки два-три раза в неделю, прогулки и повседневная активность принесут больше пользы, чем интенсивные кардионагрузки.
Одной из распространенных ошибок после 40 лет является резкое сокращение калорийности рациона. Строгие диеты и голодание могут привести к потере мышечной массы, чувству усталости и последующему набору веса. Специалист рекомендовала обеспечивать организм полноценным питанием, достаточным количеством белка, овощей, клетчатки и полезных жиров, пояснила Джутова.
Если вес начинает увеличиваться без видимых причин, врач советует обратиться к специалисту для проверки функции щитовидной железы, уровня глюкозы и липидного профиля. Женщинам также необходимо учитывать изменения, связанные с менопаузой, добавила врач.
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