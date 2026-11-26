26 ноября 2026, 08:38

Врач Джутова: После 40 лет привычный рацион может замедлить похудение

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

После 40 лет метаболизм не замедляется катастрофически, но организм меняется. Об этом сообщила врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова, пишет «Лента.ру».