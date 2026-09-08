«Иммунитет не падает»: Врач развеяла главный осенний миф и объяснила, почему мы на самом деле болеем

08 сентября 2026, 14:01

Врач Сорока: осень на самом деле не влияет на иммунитет

Фото: iStock/bernardbodo

Каждую осень мы слышим одно и то же: «Опять иммунитет упал, надо его поднимать». Но происходит ли на самом деле ухудшение здоровья со сменой сезона?





Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» заявила, что это заблуждение не только вредное, но и опасное. Потому что, ища волшебную таблетку, мы упускаем из виду настоящие причины нашей усталости и болезней — а они лежат совсем в другой плоскости.





«В целом у здорового человека защитная система никуда не падает. Проблема не в иммунитете, а в "стечении обстоятельств", которые создаёт сама природа и наш образ жизни, и мы более часто болеем респираторно-вирусными инфекциями», — объяснила она.

Снижение температуры и повышение влажности воздуха;

Изменение поведения человека (мы меньше гуляем, больше сидим в помещениях);

Глобальный сбой циркадных ритмов из-за короткого светового дня.

«Зачастую не только взрослые, но и дети засиживаются за уроками, что крайне негативно сказывается. Возвращение в учебную и рабочую жизнь после отпуска — это изменение, которое снижает двигательную активность и пагубно сказывается на общем состоянии», — резюмировала эксперт.