Врач перечислила семь сигналов опасной сонливости за рулем

08 сентября 2026, 09:18

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Врач-терапевт, кардиолог и врач экстренной помощи клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко призвала автомобилистов не игнорировать первые признаки усталости во время поездки. Сонливость способна лишить водителя контроля над машиной за несколько секунд, подчеркнула специалист.