Врач перечислила семь сигналов опасной сонливости за рулем
Врач-терапевт, кардиолог и врач экстренной помощи клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко призвала автомобилистов не игнорировать первые признаки усталости во время поездки. Сонливость способна лишить водителя контроля над машиной за несколько секунд, подчеркнула специалист.
В беседе с «Газетой.Ru» Савченкова-Белятко назвала семь симптомов, при которых следует немедленно остановиться и отдохнуть. В их числе постоянная зевота, ощущение сухости или «песка» в глазах, тяжесть в затылке и руках или ногах. Насторожить должны частое моргание, непроизвольное опускание головы, отклонение от полосы, резкие поправки руля и пропуск дорожных знаков либо нужных поворотов.
По словам медика, сонливость нередко развивается постепенно, поэтому автомобилист порой замечает проблему слишком поздно. Попытки взбодриться помогают ненадолго, если организму требуется полноценный сон.
К распространенным причинам относят отдых менее семи-восьми часов в сутки и сбой биологических ритмов. Самые рискованные часы для дальних поездок — промежутки с 02:00 до 05:00 и с 13:00 до 16:00.
Усталость усиливают однообразная дорога, духота в салоне и плотный прием пищи перед выездом. Комфортной врач назвала температуру ниже +24 градусов при регулярном доступе свежего воздуха.
Сонливость иногда указывает на проблемы со здоровьем. Ее способны провоцировать обструктивное апноэ сна, анемия, гипотиреоз и синдром хронической усталости. Такой эффект встречается и среди побочных реакций на антигистаминные, успокоительные препараты и отдельные лекарства для снижения давления.
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