Россиянам рассказали, какие грибы можно есть сырыми

08 сентября 2026, 13:26

Грибник Ковязина: никакие грибы нельзя есть сырыми

Фото: iStock/oska25

В городах России продолжается сезон «тихой охоты». Однако никакие грибы нельзя есть в сыром виде, в том числе сыроежки. Об этом предупредила опытный грибник Наталья Ковязина.





В беседе с Om1 Новосибирск эксперт пояснила, что сыроежки получили своё название, потому что растут во влажных местах, а не из-за того, что их можно употреблять сырыми. По ее словам, термическая обработка необходима всегда, но в случае с благородными грибами она может быть минимальной.





«Нет, никакой гриб нельзя есть сырым. Ну, конечно, если вы в экстремальных условиях, когда деваться некуда, лисичку или сыроежку можно съесть. А в наших условиях я никому не рекомендую есть грибы в сыром виде», — подчеркнула Ковязина.