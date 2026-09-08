Россиянам рассказали, какие грибы можно есть сырыми
Грибник Ковязина: никакие грибы нельзя есть сырыми
В городах России продолжается сезон «тихой охоты». Однако никакие грибы нельзя есть в сыром виде, в том числе сыроежки. Об этом предупредила опытный грибник Наталья Ковязина.
В беседе с Om1 Новосибирск эксперт пояснила, что сыроежки получили своё название, потому что растут во влажных местах, а не из-за того, что их можно употреблять сырыми. По ее словам, термическая обработка необходима всегда, но в случае с благородными грибами она может быть минимальной.
«Нет, никакой гриб нельзя есть сырым. Ну, конечно, если вы в экстремальных условиях, когда деваться некуда, лисичку или сыроежку можно съесть. А в наших условиях я никому не рекомендую есть грибы в сыром виде», — подчеркнула Ковязина.
По её словам, даже внешне здоровый гриб может таить в себе скрытые опасности. Иногда обнаружить, что гриб червивый, можно только в процессе приготовления, заключила специалист.