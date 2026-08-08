«Инфекции и паразиты»: Стало известно об опасности испанских слизней для россиян
Биолог Кифель: испанские слизни переносят сальмонеллу и гельминтов
Биолог, старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель рассказал об опасностях, которые несут испанские слизни, встречающиеся на территории России.
В беседе с RT эксперт заявил, что эти моллюски выступают переносчиками различных инфекций и паразитов.
«Они могут переносить крысиного лёгочного червя, возбудителей кишечных инфекций, например сальмонеллу и кишечную палочку, а также яйца гельминтов», — отметил биолог.Кифель уточнил, что при контакте со слизнем через неповреждённую кожу заражение не происходит — слизь не проникает в кровь через поры.
«Чтобы обезопасить себя, рекомендуется не брать слизней голыми руками. А если контакт всё же произошёл, необходимо тщательно вымыть руки с мылом», — сообщил специалист.Кроме того, эксперт подчёркнул необходимость тщательно промывать овощи, фрукты и зелень перед едой, так как на их поверхности может сохраняться слизь этих моллюсков.