«Великий пост»: Врач объяснила, почему важно готовить не только желудок, но и мозг

20 февраля 2026, 12:40

Диетолог Соломатина: к Великому посту нужно готовить не только желудок

Фото: iStock/Anton Skripachev

Масленичная неделя подходит к концу, и у многих наступает время не только гастрономических, но и духовных ограничений. Однако подготовка к Великому посту — это не просто поиск рецептов постных блюд.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что пост — это не просто дань моде или религиозная традиция, а глубоко физиологичный процесс.





«Раньше пост возникал естественным путем из-за скудости зимнего рациона: люди питались в основном солониной и квашеной капустой. И хотя сегодня мы едим свежие овощи и фрукты круглый год, механизмы, заложенные эволюцией, никуда не делись. Главный процесс, который запускается в это время, — аутофагия — саморазрушение больных клеток. Как старые дома разрушают, а из годного материала строят новые. Организм должен разрушить старые клетки, чтобы из стройматериалов построить новые, здоровые», — объяснила она.

«Наш микробиом через блуждающий нерв даёт команды в мозг и в иммунную систему. Во время поста мы перенаправляем свою энергию и учимся включать нашу гормональную систему. Современный человек живет в информационном шуме, который является "фастфудом для мозга". Прокручивание лент соцсетей и бесконечный поток мыслей перегружают префронтальную кору, не позволяя сформироваться ни одной здравой идее», — отметила Соломатина.