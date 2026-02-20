«Великий пост»: Врач объяснила, почему важно готовить не только желудок, но и мозг
Масленичная неделя подходит к концу, и у многих наступает время не только гастрономических, но и духовных ограничений. Однако подготовка к Великому посту — это не просто поиск рецептов постных блюд.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что пост — это не просто дань моде или религиозная традиция, а глубоко физиологичный процесс.
«Раньше пост возникал естественным путем из-за скудости зимнего рациона: люди питались в основном солониной и квашеной капустой. И хотя сегодня мы едим свежие овощи и фрукты круглый год, механизмы, заложенные эволюцией, никуда не делись. Главный процесс, который запускается в это время, — аутофагия — саморазрушение больных клеток. Как старые дома разрушают, а из годного материала строят новые. Организм должен разрушить старые клетки, чтобы из стройматериалов построить новые, здоровые», — объяснила она.
По словам эксперта, этот процесс — необходимая «расчистка места» для работы стволовых клеток, и здесь немаловажна связь микробиома кишечника с нервной системой.
«Наш микробиом через блуждающий нерв даёт команды в мозг и в иммунную систему. Во время поста мы перенаправляем свою энергию и учимся включать нашу гормональную систему. Современный человек живет в информационном шуме, который является "фастфудом для мозга". Прокручивание лент соцсетей и бесконечный поток мыслей перегружают префронтальную кору, не позволяя сформироваться ни одной здравой идее», — отметила Соломатина.
Она добавила, что полтора месяца поста даются нам для того, чтобы из сознания сформировать новые межнейронные связи и отправить их в подсознание.