«Расщепляют жиры»: Диетолог перечислила полезные для печени продукты
Для здоровья печени важны продукты, которые стимулируют расщепление жиров и отток желчи. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
По ее словам, чтобы спасти печень от ожирения, необходимо употреблять продукты, способствующие расщеплению накапливаемого жира, например цитрусовые и ананасы.
«В моркови, свекле, брокколи, капусте и тыкве имеется значительное количество витамина А и других элементов, которые стимулируют обмен веществ, способствуют выработке и оттоку желчи. Также полезны ягоды: черника, клюква, вишня. Очень полезен барбарис. Он содержит алкалоид, который усиливает отток желчи», — отметила Мухина в разговоре с RT.
Она добавила, что для печени также полезны бобовые, поскольку они содержат легкий белок, который выводит токсины. Диетолог порекомендовала выбирать жирные продукты растительного происхождения, такие как авокадо, орехи и семечки, оливковое масло. При этом обязательно соблюдать норму потребления, заключила Мухина.