«Расщепляют жиры»: Диетолог перечислила полезные для печени продукты

18 февраля 2026, 18:43

Диетолог Мухина: для печени полезны цитрусовые и ананасы

Фото: iStock/KucherAV

Для здоровья печени важны продукты, которые стимулируют расщепление жиров и отток желчи. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.





По ее словам, чтобы спасти печень от ожирения, необходимо употреблять продукты, способствующие расщеплению накапливаемого жира, например цитрусовые и ананасы.





«В моркови, свекле, брокколи, капусте и тыкве имеется значительное количество витамина А и других элементов, которые стимулируют обмен веществ, способствуют выработке и оттоку желчи. Также полезны ягоды: черника, клюква, вишня. Очень полезен барбарис. Он содержит алкалоид, который усиливает отток желчи», — отметила Мухина в разговоре с RT.